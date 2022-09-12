أعلنت شركة يقين المالية “يقين كابيتال” عن النطاق السعري لطرح أسهم شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) للاكتتاب في السوق الموازية “نمو” وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين وذلك على النحو التالي:

• تم تحديد النطاق السعري بين (24 – 27) ريالاً سعودياً للسهم الواحد (“النطاق السعري”).

• تتمثل عملية الطرح بطرح عدد (1,000,000) سهم عادي تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

• سيتم تخصيص عدد (1,000,000) سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

• يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (249,990) سهماً.

• إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين: تبدأ في تاريخ 11 سبتمبر 2022م وتنتهي في تاريخ 13 سبتمبر 2022م.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 106.10 نقاط ليقفل عند مستوى 11940.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.