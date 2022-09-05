أطلق باحث أمني، في شركة Trend Micro، تحذيرًا لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد من بعض التطبيقات الضارة على هواتفهم.

وأوصى الباحث، مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد بالحذر من بعض التطبيقات الضارة على هواتفهم، بعد تزايد عدد التطبيقات التي تحتوي على برامج تهدف إلى جمع المعلومات المصرفية الشخصية من المستخدمين.

تطبيقات ضارة

وتشمل هذه البيانات بيانات الاعتماد المصرفية للضحية وأرقام PIN وكلمات المرور وأي معلومات أخرى من شأنها المساعدة على السرقة من تطبيق مصرفي عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه يمكن للبرامج الضارة أيضاً اعتراض الرسائل النصية والاستيلاء على الهواتف المصابة. وإذا كان اعتراض الرسائل النصية أمراً سيئاً بدرجة كافية، فإن سرقة المعلومات المصرفية أمر يمكن أن يؤثر على ميزانيتك، بحسب “العربية”.

تطبيقات القطارة

وتدعى التطبيقات التي تساعد في تجاوز البرامج الضارة لأمان متجر جوجل بلاي “تطبيقات القطارة” أو Dropper Apps، فيما أضافت الجهات الخبيثة خلسة عدداً متزايداً من أحصنة طروادة المالية Trojans – وهو نوع من البرامج الضارة التي تنقب عن البيانات وترسلها خلسة دون معرفتك إلى جهات خبيثة خارجية – إلى متجر جوجل بلاي عن طريق قطارات ضارة هذا العام، مما يثبت أن مثل هذه التقنية فعالة في تجنب الاكتشاف.