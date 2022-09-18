حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من حساب احتيالي يزعم أنه شركة الحداد للجوالات ويوزع جوالات بالتقسيط وهدايا اليوم الوطني، مشيرًا إلى أن الحساب مسروق من شخص آخر.

هذا حساب احتيالي يزعم انه شركة الحداد للجوالات ويوزع جوالات بالتقسيط وهدايا اليوم الوطني. ( الحساب احتيالي مسروق من شخص اخر كما يظهر بالاسم باللغة الانجليزية ) احذروهم نفس عصابة الحرامية الذين ينتحلون اسماء اميرات وجهات رسمية ( دقق بالاسم باللغة الانجليزية تجده مختلف لانه مسروق pic.twitter.com/kNz7zaTo8T — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) September 18, 2022

ونشر “الخضيري” صورة الحساب عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، وعلق كاتبًا: “هذا حساب احتيالي يزعم أنه شركة الحداد للجوالات ويوزع جوالات بالتقسيط وهدايا اليوم الوطني.

وتابع :”(الحساب احتيالي مسروق من شخص آخر كما يظهر بالاسم باللغة الإنجليزية) احذروهم نفس عصابة الحرامية الذين ينتحلون أسماء أميرات وجهات رسمية، دقق بالاسم باللغة الانجليزية تجده مختلف لأنه مسروق”.

وسبق أن حذرت شركة الحداد من وجود حسابات مزيفة لها على منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على التعامل معها فقط من خلال الحسابات الرسمية لها فقط منعا لوجود حالات نصب، كما أكدت أنه لا يوجد أي حسابات لديها عبر تطبيق واتساب.