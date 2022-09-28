تحصين كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة

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فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط: التحصين من كورونا ليس شرطا لأداء العمرة#الراصد pic.twitter.com/NeeiTrjxMA— الراصد (@alraasd) September 27, 2022
وأكد نائب وزير الحج والعمرة أنه سيتم إضافة جميع لغات العالم الرئيسية في منصة نسك خلال المستقبل.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط: منصة نسك تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة#الراصد pic.twitter.com/IH7J7xiynj— الراصد (@alraasd) September 27, 2022