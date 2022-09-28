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بمجرد الدخول على منصة "نسك"

تحصين كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة

2022-09-28 الساعة 2:52
تحصين كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة
المواطن - الرياض

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كشف الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن التحصين من فيروس كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة.

الحجز دون التحصين

وأضاف مشاط في تصريحات لبرنامج “الراصد”، أن الأمر يتم بمجرد الدخول على منصة “نسك”، إذ يستطيع المعتمر الحجز دون التدقيق على التحصين.

أداء العمرة

ولفت إلى أن منصة “نسك” تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة، موضحًا أنه بعد إعادة هيكلة نوعية التأشيرات أصبح كل القادمين إلى المملكة العربية السعودية يمكنهم أداء العمرة. وأكد نائب وزير الحج والعمرة أنه سيتم إضافة جميع لغات العالم الرئيسية في منصة نسك خلال المستقبل.
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