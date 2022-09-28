تحصين كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط: التحصين من كورونا ليس شرطا لأداء العمرة#الراصد pic.twitter.com/NeeiTrjxMA — الراصد (@alraasd) September 27, 2022

الحجز دون التحصين

أداء العمرة

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط: منصة نسك تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة#الراصد pic.twitter.com/IH7J7xiynj — الراصد (@alraasd) September 27, 2022

كشف الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن التحصين من فيروس كورونا ليس شرطًا لأداء العمرة.وأضاف مشاط في تصريحات لبرنامج “الراصد”، أن الأمر يتم بمجرد الدخول على منصة “نسك”، إذ يستطيع المعتمر الحجز دون التدقيق على التحصين.ولفت إلى أن منصة “نسك” تسمح لحاملي الفيزا السياحية السعودية بأداء العمرة، موضحًا أنه بعد إعادة هيكلة نوعية التأشيرات أصبح كل القادمين إلى المملكة العربية السعودية يمكنهم أداء العمرة.وأكد نائب وزير الحج والعمرة أنه سيتم إضافة جميع لغات العالم الرئيسية في منصة نسك خلال المستقبل.