تمكن فريق طبي في مستشفى سكاكا شمال المملكة، من إنقاذ مسنة عراقية تبلغ من العمر 81 عامًا، حيث مكنها من المشي بعد تعرضها لإصابة خلال رحلتها لأداء العمرة.

تدخل جراحي عاجل في مستشفى #سكاكا شمال #السعودية يمكن مسنة عراقية من المشي بعد تعرضها لإصابة خلال رحلتها لأداء #العمرة

عبر :@jazaa33 pic.twitter.com/akPRFOsVp5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 18, 2022

وقد جاءت المسنة التي تدعى خليصة من العراق إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة عبر منفذ جديدة عرعر، إلا أنها تعرضت للسقوط نتج عنه إصابتها بكسر في الحوض تسبب في إعاقتها عن الحركة.

ونقلت السلطات السعودية المسنة من منفذ جديدة عرعر إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وأجريت لها عملية جراحية من قبل فريق طبي سعودي وبعد يوم واحد تمكنت من المشي لتعود إلى بلدها العراق وهي بصحة جيدة.