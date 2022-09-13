يعول لاعبو المنتخب السعودي للشباب على الحضور الجماهيري الكبيرة، للتألق في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

تذاكر مجانية للجماهير:

ومن المقرر أن يلعب الأخضر للشباب ضد منتخب أوزبكستان، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا 2023 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وطالب مجلس جمهور المنتخب السعودي الجماهير بالحضور، وقال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “طريقنا نحو النقاط الـ6 يزدان بوجودكم.. الراكة موعدنا يا أهل الشرقية”، على أن يتم حجز التذاكر بالمجان عبر موقع ticketMX.

وكان الأخضر للشباب قد بدأ مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 بالأمس، حيث اكتسح منتخب المالديف بنتيجة 11/ 0، ويطمح في مواصلة تألقه وتجاوز عقبة أوزبكستان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي في تصفيات كأس آسيا 2023:

ويستضيف المنتخب السعودي للشباب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، حتى يوم 18 من شهر سبتمبر.