تُستأنف مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة بإقامة مباراتين، وذلك بعد أن تم تأجيل كل مباريات الجولة السابعة لوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في الثامن من سبتمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، يليه كل من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطة، برايتون رابعًا برصيد 13 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

تشيلسي في المركز السادس برصيد 10 نقاط، ليفربول سابعًا برصيد تسع نقاط، يليه برينتفورد ثامنًا برصيد تسع نقاط.

ليدز يونايتد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فولهام في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، يليه كل من ساوثهامبتون وبورنموث في المركزين الـ12 والـ13 برصيد سبع نقاط لكل منهما، وولفرهامبتون بالمركز الرابع عشر برصيد ست نقاط، كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير”، ليستر سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراتي اليوم

مباراتا اليوم في الدوري الإنجليزي ستكون ” أستون فيلا ضد ساوثهامبتون” و ” نوتنجهام فورست ضد فولهام” في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.