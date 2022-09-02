تصدر نادي الشباب دوري روشن السعودي للمحترفين، مستغلًا فوزه برباعية على نادي أبها مساء الخميس في الجولة الثانية من عمر البطولة.

وكانت مباريات الجولة الثانية من البطولة بدأت مساء أول أمس الأربعاء، بفوز الفتح على الباطن بخماسية نظيفة، وفوز الهلال على الفيحاء بثنائية دون رد.

وفي مباراتي الخميس، فاز الرائد على الوحدة بهدف دون رد، أما نادي الشباب ففاز على أبها برباعية دون رد.

ترتيب دوري روشن بعد مباراتي الخميس

ويتواجد الليث في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه الهلال ثانيًا برصيد 6 نقاط، الفتح ثالثًا والاتحاد رابعًا والتعاون خامسًا والطائي سادسًا والنصر سابعًا وضمك ثامنًا والرائد تاسعًا وأبها عاشرًا وجميعهم يملكون 3 نقاط.

ومرورًا بأندية ” الاتفاق والخليج والوحدة والعدالة والفيحاء والباطن” فمتواجدون في المراكز من 11 إلى 16 على الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

وتنطلق منافسات اليوم الجمعة من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في مواصلة انطلاقته الجيدة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، فيما يطمح العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وتعويض خسارته بالجولة الأولى ضد الاتحاد.

وفي ثاني مواجهات دوري روشن السعودي اليوم، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.