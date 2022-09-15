حافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وكانت مباراتا الأربعاء انتهيتا بفوز الطائي على الفتح بهدف دون رد، وفوز الشباب على العدالة بهدف دون مقابل.

ترتيب دوري روشن بعد مباراتي الأربعاء:

ويتواجد الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، الهلال بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط، الطائي ثالثًا برصيد 9 نقاط، الاتحاد رابعًا والتعاون خامسًا ولكل منهما 7 نقاط.

ضمك سادسًا والنصر سابعًا برصيد ست نقاط لكل منهما، الاتفاق ثامنًا برصيد 4 نقاط، الفتح تاسعًا والرائد عاشرًا والوحدة بالمركز الـ11 وأبها في المركز الثاني عشر ولكل منهم 3 نقاط.

الخليج والفيحاء والعدالة في المراكز من 13 إلى 15 على الترتيب ولكل منهم نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد صفر من النقاط.