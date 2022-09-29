تركي آل الشيخ يطلق مهرجان سنيك مي 

عشاق السنيكرز:

مهرجان استثنائي:

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إطلاق مهرجان سنيك مي المخصص لاستكشاف عالم السنيكرز وتصاميمها ورسوماتها العالمية، في حدث هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، خلال الفترة 1- 14 أكتوبر المقبل، وتقام الفعاليات في حي الرحاب على طريق الملك خالد، غرب العاصمة الرياض.ويعد مهرجان سنيك مي أحد أكبر تجمعات عشاق أحذية السنيكرز، ورسومها المتنوعة، وهي مجموعة من الأحذية المطاطية التي اقتبست اسمها من كلمة “Sneak” في اللغة الإنجليزية بمفاهيم تعني التحرك بخفة وصمت دون ضجيج. ويوفر سنيك مي للزوار أحذية سنيكرز بعدد من التصاميم الفريدة والمميزة، إضافة إلى متحف يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، فضلًا عن مزاد مخصص لعرض مجموعة من أحذية السنيكرز والمقتنيات النادرة والحصرية، والإصدارات المحدودة، وسط حزمة من الفعاليات الموسيقية والعروض المتنوعة. ويحتوي سنيك مي 200 قطعة نادرة داخل المتحف، ومناطق متعددة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إضافةً إلى عدد من المتاجر والعلامات التجارية، بحضور مصممين عالميين ضمن فريق متخصص في تنفيذ التصاميم اليدوية المتنوعة، كما تضم مجموعة من الأحذية النادرة، أبرزها: JORDAN 3 X DJ KHALED، JORDAN 1 X AIR DIOR، NIKE AIR X YEEZY.ويمثل مهرجان سنيك مي حدثًا استثنائيًّا يوفر خيارات فريدة من التسوق والترفيه، ومنطقة لعرض المقتنيات الحصرية والنادرة للمهتمين بهذا النوع من القطع، إضافةً إلى الرسم على أحذية السنيكرز وفقًا لرغبات العملاء واختياراتهم. ويتضمن المهرجان منطقة مميزة بطابع فني فريد، وأخرى مخصصة لعروض موسيقية تتناوب عليها فرق دي جي إقليمية، وعدد من فرق موسيقى الهيب هوب المتخصصة في أداء العروض الموسيقية الاستعراضية على المسرح. وتضم المنطقة مقهى بإطلالة مميزة، إضافة إلى منطقة رياضية تحتوي على ملعب كرة سلة، كما تستضيف جلسات نقاشية حول الرياضة ومختلف ثقافات السنيكرز. ويفتح سنيك مي أبوابه لجميع الزوار بشكل يومي من 4 مساء إلى 12 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط https://enjoy.sa/ar/events/snake-me/، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.