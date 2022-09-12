طالب الناقد الرياضي تركي الغامدي، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع مسؤوليه بضرورة التدخل لحماية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومدربه الفرنسي هيرفي رينارد بعد الآراء التي وُصفت بالمسيئة والهادمة بعد كشفه عن قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر المقرر إقامته بمدينة إليكانتي الإسبانية.

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “حملات التشكيك والغمز واللمز ضد منتخبنا ومدربه يجب أن يتصدى لها اتحاد القدم دون تهاون، وواثق من أن ياسر المسحل سيحمي منتخبنا بالقانون من بعض الآراء المسيئة والاتهامات لأن التهاون مع أصحابها سيجعلهم وغيرهم يتجرأون أكثر وسيجعل البقية يصدقون اتهاماتهم”.

3 قرارات من مدرب المنتخب السعودي أثارت الجدل

وكان المدرب رينارد قرر ضم محمد كنو لاعب الهلال وهو موقوف لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع نادي النصر، بجانب استبعاد الحارس المعيوف وهو متألق مع الهلال بالفترة الحالية وكان سببًا في فوز أزرق الرياض بكأس سوبر لوسيل الجمعة الماضية.

كذلك قرر رينارد استبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النصر رغم توقعات الكثير من الجماهير والنقاد بتواجده في قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر.

القرارات أثارت الجدل حول ما يفكر فيه رينارد مع الاعتراض على كيفية عدم ضم المعيوف الذي تألق مع أزرق الرياض واستدعاء محمد العويس الذي لم يشارك كثيرًا مع الهلال مؤخرًا.

وسيلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.