أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، ترسية مشروع تشغيل وتقديم الدفعة الثالثة لخدمات برنامج دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 14.2 مليون ريال.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، والمتقدمة، وأكوا باور، وإسمنت القصيم، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، وبوبا العربية، والسعودي الفرنسي، والسعودي الألماني الصحية، وأسمنت المدينة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.21% و6.19%.

الأسهم الموازية

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، وسابك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية وأسهم شركات: سابك، والراجحي، ومعادن، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” منخفضًا 355.57 نقطة ليقفل عند مستوى 20230.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 2159 صفقة.