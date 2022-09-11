شهدت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين والصفقات الجديدة؛ لينضموا إلى التشكيل المثالي.

لاعبو النصر والوحدة يقتحمون التشكيل

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وشهدت تواجد لاعبين من النصر والوحدة بعد فوزهما على ضمك وأبها.

وفرض نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا نفسه على التشكيلة المثالية، بعد عودته من الإيقاف، بجانب زميله الإيفواري غيسلان كونان، كما تواجد 3 لاعبين من الوحدة، بعدما ساهموا في فوز فريقهم للمرة الأولى هذا الموسم.

تشكيل الجولة في دوري روشن السعودي

وجاءت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن كالتالي؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منير محمدي ونور الرشيدي، أحمد حجازي “الاتحاد”، حسان تمبكتي “الشباب”، وكونان “النصر”.

كما تواجد في التشكيلة المثالية كل من؛ كريستيان جوانكا “الشباب”، فيصل فجر “الوحدة”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، فيتينيو “الاتفاق”، وبرونو دوراتي “ضمك”، بالإضافة إلى النجم النصراوي تاليسكا.