تنتظر الجماهير مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية.

مباراة إنتر ضد بايرن ميونخ

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ على ملعب “جوسيبي مياتزا”، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريقان مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ اليوم بهدف تحقيق الفوز، في ظل صعوبة هذه المجموعة، حيث يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ويُعد منافسًا قويًا لحصد إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، حيث ذكر أن البوسني إدين ديجكو سيلعب بجوار لاوتارو مارتينيز في هجوم الفريق الإيطالي، ليغياب روميلو لوكاكو للإصابة.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المتوقع كالتالي؛ هاندانوفيتش، أليساندر باستوني، ستيفان دي فري، سكرينيار، ديماركو، كالهانوجلو، بروزوفيتش، باريلا، دومفريس، دجيكو، لاوتارو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مانويل نوير، ديفيز، هيرنانديز، دي ليخت، بنجامين بافارد، كيميتش، سابيتزر، موسيالا، كومان توماس مولر وساديو ماني.