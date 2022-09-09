تجذب مباراة الهلال والزمالك المصري اليوم أنظار الجماهير العربية، نظرًا للمستوى المميز الذي يُقدمه الفريقان؛ وشعبيتهما الكبيرة.

مباراة كأس سوبر لوسيل اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على استاد لوسيل في قطر.

وتأتي مشاركة الزعيم في كأس سوبر لوسيل بصفته بطلًا لدوري المحترفين موسم 2021/ 2022، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حصد لقب الدوري المصري الممتاز الذي اُختتمت منافساته مؤخرًا.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والزمالك

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي فيريرا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والزمالك، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر يسهل مهمته في تحقيق الفوز وحصد اللقب.

ويتوقع أن يبدأ الأزرق مباراة الهلال والزمالك بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، جوستافو كويلار، موسى ماريغا وإيغالو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد عواد، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، محمد أشرف روقا “يوسف أوباما”، محمد عبدالغني، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور وسيد نيمار.