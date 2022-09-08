تجذب مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل أنظار الجماهير العربية، نظرًا لقوة الفريقين والشعبية الكبيرة التي يتمتعان بها.

مباراة كأس سوبر لوسيل

ويحتضن استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويأمل الزعيم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، وحصد كأس سوبر لوسيل في ظل امتلاكه للاعبين أجانب مميزين، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

القيمة السوقية للاعبي الهلال والزمالك

وبلغت القيمة السوقية للاعبي مباراة كأس سوبر لوسيل 78.85 مليون يورو، حيث وصلت قيمة نجوم الهلال 60.97 مليون يورو، ويُعتبر لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا هو الأعلى في قائمة الفريقين بـ11 مليون يورو.

ووصلت القيمة السوقية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري إلى 17.88 مليون يورو، ويُعد الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش هما الأعلى قيمة بمليوني يورو، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.