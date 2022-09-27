تشكيل منتخب السعودية لمواجهة أمريكا

أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن تشكيل منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأمريكي.
تشكيل الأخضر:
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأمريكا، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وجاء تشكيل الأخضرفي مواجهة أمريكا اليوم، كالتالي؛ محمد اليامي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، علي الحسن، سامي النجعي، هتان باهبري وفراس البريكان.
ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب السعودية كل من؛ فواز القرني، نواف العقيدي، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، أحمد بامسعود، عوض الناشري، محمد كنو، نواف العابد، فهد المولد، هيثم عسيري وهارون كمارا.
منتخب السعودية بالمونديال:
وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد تمكن من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة بالمونديال، والتي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.