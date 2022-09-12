كشفت رابطة البريميرليج، عن مواعيد الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أبرزها مواجهة تشيلسي وليفربول، وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

تأجيل مباراة تشيلسي وليفربول:

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي، مساء اليوم الاثنين، أن مباريات الدوري الإنجليزي ستستأنف في نهاية هذا الأسبوع بعد تأجيل الجولة السابعة.

وذكر البيان أن مباراة تشيلسي وليفربول سيتم تأجيلها، وتابع: “ستقام 7 من مباريات الدوري الإنجليزي العشر في نهاية هذا الأسبوع، مع تأجيل 3 مباريات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة”.

وأضاف: “المباريات المؤجلة هي تشيلسي وليفربول في ستامفورد بريدج، ومانشستر يونايتد على أرضه ضد ليدز يونايتد، وبرايتون ضد كريستال بالاس”.

وواصل البيان: “بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى ذات الصلة، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاث”.

واختتم البيان: “بالنسبة للمباريات التي ستُلعب خلال فترة الحداد الوطني، سيتم تكريم الملكة في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة في الوقت المناسب”.

موعد مباريات الجولة في البريميرليج:

ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات الجولة المقبلة في البريميرليج كالتالي؛ أستون فيلا وساوثامبتون، نوتنجهام فورست وفولهام، الجمعة المقبل، ولفرهامبتون ومانشستر سيتي، نيوكاسل وبورنموث، توتنهام وليستر سيتي، يوم السبت.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، بمواجهة برينتفورد وآرسنال، إيفرتون ووست هام.