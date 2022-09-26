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تطبيق شقردي الراعي الـ15 للاتحاد

2022-09-26 الساعة 10:28
تطبيق شقردي الراعي الـ15 للاتحاد
المواطن - الرياض

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أعلن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الاثنين، عن توقيع عقد رعاية مع تطبيق شقردي رسميًّا، لينضم إلى الجهات الراعية للعميد هذا الموسم.

التوقيع مع تطبيق شقردي:

ووقع الحائلي العقود مع الرئيس التنفيذي لتطبيق شقردي، عبدالعزيز الموسى، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي، عبدالوهاب عابد، على أن يظهر شعار التطبيق في ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال مباريات الموسم الحالي. وعلق الحائلي قائلًا: “يواصل النادي جني ثمار إستراتيجيته المميزة في بناء بيئة استثمارية صحية جاذبة للشركات في مختلف المجالات للاستفادة من الانتشار الواسع الذي يحققه نادي الاتحاد لعلاماتها التجارية والمكاسب التسويقية”. وتابع خلال تصريحاته في الحفل الذي أقيم بمناسبة توقيع عقد الرعاية مع تطبيق شقردي: “يمتلك النادي أهم مقومات النجاح، وهي القاعدة الجماهيرية الكبيرة والمؤثرة بتفاعلها مع ناديها والشركات الراعية له، والنتائج المميزة للفرق الأخرى”.  
أنمار الحائلي
الحائلي – المصدر @ittihad
وأضاف: “أرحب بتطبيق سعودي مميز، وأشكر إداراته على اختيارها لنادي الاتحاد لرعايته، والاستفادة من ذلك في التسويق لخدمات التطبيق المتنوعة، والعروض الحصرية التي سوف تُوجه من خلاله للجماهير، وأتمنى لهم التوفيق في تحقيق أهدافهم”. وأشار الحائلي إلى أنه بتوقيع عقد تطبيق شقردي يرتفع عدد الجهات الراعية في نادي الاتحاد إلى 15 جهة، مؤكدًا على أن العمل قائم لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاع الألعاب المختلفة التي توجد فيها العديد من الفرص المميزة التي سيتم تفعيلها.  
تطبيق شقردي يرعى لنادي الاتحاد 1
جانب من توقيع العقود – المصدر @ittihad

عروض للجماهير:

ومن جانبه، قال الموسى: “نسعد اليوم في تطبيق شقردي بتوقيع عقد رعاية مع عميد الكرة السعودية والآسيوية، نادي الاتحاد صاحب الإنجازات الكبيرة والشعبية والجماهيرية العريضة”. وواصل الرئيس التنفيذي للتطبيق حديثه قائلًا: “وبهذه المناسبة أشكر رئيس النادي والرئيس التنفيذي على جهودهم الطيبة واحترافيتهم العالية أثناء فترة التفاوض التي لم تكن طويلة لإتمام هذه الرعاية التي نلتقي اليوم لتوقيعها بحضوركم”.  
تطبيق شقردي يرعى لنادي الاتحاد 1
جانب من توقيع العقود – المصدر @ittihad
واستكمل: “نعمل في تطبيق شقردي على أن نكون الأفضل في مجال تلبية طلبات العملاء وتوصيلها من خلال العدد الضخم من الشراكات التي نرتبط بها مع مقدمي الخدمات من طاعم ومتاجر وصيدليات وغيرها”. وأردف: “وأيضًا تقديم أفضل المزايا والخدمات لممثلينا الشقردية في الميدان والذين يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل تجربة لعملائنا.. وهناك العديد من العروض الحصرية والخصومات الموجهة لجماهير نادي الاتحاد من خلال التطبيق”. وجاء في ختام تصريحاته: “أتمنى أن يكون تويع العقد اليوم بداية لعلاقة طويلة وممتدة مع نادي الاتحاد الذي وقع عليه الاختيار بشكل مدروس بناء على الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها على المستوى القاري والعربي تماشيًا مع إستراتيجيتنا في التوسع والنمو”.
تطبيق شقردي يرعى لنادي الاتحاد 1
جانب من توقيع العقود – المصدر @ittihad
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