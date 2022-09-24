تطعيم وحملة للتبرع بالدم بالجوف

نظمت صحة الجوف حملة "صحة الدار" بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_92 في منتزة النخيل، بمشاركة فريق التطوع الصحي، تضمنت حملة للتبرع بالدم، وتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، واعرف أرقامك. pic.twitter.com/FyhqqmTV0X — صحة الجوف (@joufhealth) September 23, 2022

تبرع بالدم

عيادات متنقلة

الزهايمر

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف حملة “صحة الدار”، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، في منتزه النخيل بسكاكا والتي استمرت لمدة يومين.وشارك في الحملة فريق التطوع الصحي، حيث شملت الحملة تبرعاً بالدم تحت شعار “دمي لوطني” في عربة التبرع بالدم المتنقلة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للتبرع.كما شملت وجود العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة أطباء التطوع الصحي الاستشاريين لتقديم الاستشارات الطبية في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان، وحملة “أعرف أرقامك” والتي تقدم قياسات الضغط والسكر والطول والوزن، وتهدف لمعرفة قياسات الجسم لتحسين صحة الجسد، وشملت الحملة على تطعيم الزوار ضد الأنفلونزا الموسمية.وشارك فريق التطوع الصحي بتفعيل حملة بمناسبة “اليوم العالمي للزهايمر “، قدموا من خلالها التوعية الصحية حول المرض وطرق الوقاية منه، إضافة إلى توزيع الورود محملة ببطاقة حملة وزارة الصحة “جسد واحد” .