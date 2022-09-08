تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، ما دفعها للتفاوض مع عبدالفتاح عسيري.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عبدالفتاح عسيري

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية أن الإدارة الأهلاوية دخلت في مفاوضات مكثفة مع عبدالفتاح عسيري، أملًا في التوصل إلى اتفاق والحصول على توقيعه قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية.

وقال الإعلامي حسام القحطاني عبر حسابه على موقع “تويتر”: “محاولات إدارة الأهلي مع اللاعب عبدالفتاح عسيري تفشل بسبب اشتراطه راتبًا مساويًا لراتبه في النصر.. إدارة الاهلي تتجه لإغلاق الملف نهائيًا”.

الأهلي في دوري يلو

ونجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دوري يلو، بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، وسط حضور جماهيري كبير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من التعادل في مباراة والخسارة في أخرى، والفوز على الخلود.