لطالما تميزت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بإطلالاتها المميزة وتنسيقها لملابسها دائمًا وارتداء قبعات، وقفازات، وعقود من اللؤلؤ، وبروشات مرصعة بالألماس.

حقائب مميزة رافقت الملكة لأكثر من نصف قرن تحمل رسائل ومعاني كثيرة.. تعرف عليهاhttps://t.co/an6W5S3mRL — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 9, 2022

بصمة في عالم الموضة:

وحسب تقرير لقناة “العربية”، تركت الملكة إليزابيث خلال الـ70 عامًا الماضية، بصمة في عالم الموضة، متميزة بارتداء فساتين ومعاطف ذات الألوان المشرقة والزاهية، إضافة إلى “عقد اللؤلؤ”، و”البروش”، وحقيبة يد تلازمها أينما ذهبت.

كما تفردت الملكة البريطانية الراحلة بالبساطة والتقليدية في إطلالاتها المختارة بدقة وتحمل الكثير من المعاني التي تمثل جزءًا من إرثها الملكي بمساعدة من أشهر مصممي ومسؤولي الأزياء في لندن.

أسباب هذه الإطلالات:

وبحسب خبراء أزياء الملكة إليزابيث، فإن الألوان الزاهية التي كانت ترتديها الملكة تجعلها مميزة بين الحشود، أما القبعة فتمنحها المزيد من الطول وتبرز وجهها، بينما تختار الأحذية بدقة لتمنحها الراحة خلال المناسبات الطويلة.

وتعتبر حقيبة اليد أحد أهم عناصر إطلالاتها وجزء من أناقتها، حيث رافقتها لأكثر من 50 عامًا دون أن يطرأ عليها تعديل وهي مصممة من دار “لاونر”.

ما تحويه حقيبة الملكة إليزابيث:

وكانت تحتوي حقيبة الملكة على أحمر شفاه، منديل مطرز بأحرف اسمها، زوج نظارات، سكاكر بطعم النعناع وقطعة صغيرة من الشوكولاتة، إضافة إلى قلم وشبكة من الكلمات المتقاطعة.

لذلك فتعد القطع التي كانت ترتديها الملكة إليزابيث مدروسة نظرًا للبروتوكولات الملكية، وتحمل معاني ورسائل لشعبها والآخرين.