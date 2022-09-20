قال خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن المجرة هي شريط شبه مستطيل من البياض الكوني الممتد على صفحة السماء من الشمال إلى الجنوب.

العرب أول من اكتشفوا المجرة

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن المجرة عبارة عن مليارات من التجمعات النجمية والكواكب والكويكبات والنيازك والغبار الكوني، لافتًا إلى أن العرب هم أول من تأملوها واكتشفوها وأسموها.

وأشار إلى أن أول تدوين للمجرة جاء على يد العالم العربي المسلم عبد الرحمن الصوفي عام 964 حيث أسماها “بلمجر”، والمجر هو المسحب.

استدلال الفصول من المجرة

ولفت إلى أن للمجرة حركات يستدل بها الأهالي على الفصول والمواسم، فإذا صارت المجرة فوق الرأس بعد مغيب الشمس فهذا دليل على نهاية الحر اللاهب وجداد النخيل ونشر التمور استعدادًا لتخزينه.