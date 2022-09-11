تسببت تغريدة حساب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” في إثارة الغضب لدى جماهير الهلال بعد الإشادة بأداء الكولومبي دايفيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر في لقاء ضمك.

درع النصر.. وحامي عرينه! 💪 pic.twitter.com/uMITPSR01h — دوري روشن السعودي (@SPL) September 10, 2022

الإشادة بـ حارس النصر تثير غضب الهلاليين:

وعلق حساب دوري المحترفين على تألق أوسبينا قائلًا: “درع النصر وحامي عرينه”.

جماهير الهلال اعترضت على تلك التغريدة حيث أكدت فئات عريضة منهم أن الحساب مخصص للحديث عن جميع أندية دوري روشن وليس للحديث عن نادي النصر فقط، مطالبين القائمين على الحساب بالحيادية.

وكان أصفر الرياض فاز على نادي ضمك بنتيجة 2/ 1 في ختام مباريات الجولة الثالثة.

احد يعلمهم هذا حساب دوري محترفين ماهو حساب نادي النصر — كـوِيّـتُيّ هِــلَآلَـيّ (@qxxss) September 10, 2022

ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات الجولة الثالثة:

وحافظ نادي الشباب على صدارته لـ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ويتواجد الشباب في الصدارة برصيد 9 نقاط، الهلال ثانيًا برصيد 9 نقاط، نادي الاتحاد ثالثًا برصيد 7 نقاط، التعاون رابعًا برصيد 7 نقاط، ضمك خامسًا وأصفر الرياض سادسًا والطائي سابعًا ولكل منهم ست نقاط.

الاتفاق ثامنًا برصيد 4 نقاط، الفتح تاسعًا، الرائد عاشرًا، الوحدة في المركز الـ11، أبها في المركز الـ12 ولكل منهم 3 نقاط.

الخليج في المركز الـ13 والفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطة، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد صفر من النقاط.