قال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، وبيَّن متحدث باسم القصر أنه بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن الأطباء قلقون على صحتها، وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي.

وفي حين أن الملكة لاتزال في بالمورال ولم تُنقل إلى أي مستشفى إلا أن صحيفة الإندبندنت البريطانية أوضحت ماذا سيحدث إذا توفيت.

وقالت الصحيفة إن هناك خطة واسعة النطاق تم وضعها في الستينيات وأُطلق عليها سقوط جسر لندن أو London Bridge is down.

وأول الخطوات المتبعة، هو إبلاغ الخبر إلى رئيس وزراء بريطانيا، وفي هذه الحالة ستكون ليز تراس المعينة أول أمس، وهذا ما سيحدث تاليًا:

خطة سقوط جسر لندن

سيكون السكرتير الخاص للملكة، السير إدوارد يونغ، أول من يعلم. سيتصل يونغ برئيس الوزراء وإبلاغه بكلمة السر London Bridge is down. سيقوم مركز الاستجابة التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج المملكة المتحدة حيث تتولى الملكة رئاسة تلك الدول، و 36 دولة أخرى في الكومنولث. سيتم إبلاغ نقابة الصحفيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية. يقوم رجل يرتدي ملابس الحداد بتعليق ملاحظة ذات حواف سوداء على بوابات قصر باكنغهام. ستقوم بي بي سي بتفعيل نظام إرسال التنبيه اللاسلكي، وهو نظام مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة. ستنشر وسائل الإعلام قصصها ونعيها المعد مسبقًا. ستبدأ أضواء النعي الزرقاء في الوميض في محطات الراديو. سيرتدي قراء الأخبار بدلات وربطات عنق سوداء، والتي يحتفظون بها على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات. سيتم انتقاء كلمات في اللغة الانجليزية دالة على شديد الأسى، وليس المرادفات المعتادة. يتم عزف النشيد الوطني، وستتغير كلماته بعد ذلك. إلغاء البرامج الكوميدية لفترة. سيعلن الطيارون موت الملكة إليزابيث للركاب. سيتم إغلاق بورصة لندن، مما قد يكلف الاقتصاد المليارات. إذا حدث وماتت خارج بريطانيا، فإن الرحلة الملكية على متن الطائرة BAe 146 من السرب رقم 32 لسلاح الجو الملكي البريطاني، ستقلع من نورث هولت مع النعش على متنها. إذا ماتت في ساندرينجهام، نورفولك، فإن جسدها سيأتي إلى لندن في سيارة بعد يوم أو يومين. إذا ماتت في بالمورال، فستبدأ الطقوس الاسكتلندية ويرقد جسدها في هوليرود هاوس، إدنبرة، ثم تنقل إلى كاتدرائية سانت جايلز، ثم يُنقل النعش على متن القطار الملكي. سيذهب الجثمان إلى غرفة العرش في قصر باكنغهام، تحت حراسة أربعة من حراس غرينادير بقبعات من جلد الدب. سيتجمع فريق في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة يضم الحكومة والشرطة والأمن والقوات المسلحة. تقرع الأجراس وتُنزل الأعلام. يتم استدعاء مجلسي البرلمان وسيجلسان في غضون ساعات من وفاة الملكة إليزابيث، ويقسمان الولاء للملك الجديد. ستفتح الأبواب للجمهور لمدة 23 ساعة في اليوم، يتوقع خلالها أن يأتي نصف مليون شخص لرؤية نعش الملكة. خلال 9 أيام من وفاتها، ستقام الجنازة وتكون البنوك الوطنية في عطلة. في الساعة 9 صباحًا في اليوم التالي للوفاة، ستضرب ساعة بيغ بن. يسحب التابوت 138 بحارًا إلى المثوى الأخير وهو تقليد يعود إلى الملكة فيكتوريا. قد تُدفن الملكة في كنيسة سانت جورج في وندسور أو ساندرينجهام أو حتى بالمورال في اسكتلندا. سيكون تتويج الملك تشارلز بمثابة عطلة وطنية أخرى. قد تسعى أستراليا لتصبح جمهورية منفصلة بعد وفاة الملكة إليزابيث.

خلافة الملكة إليزابيث