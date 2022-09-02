أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أنه تمت إزالة 29 حيًا عشوائيًا، مشيرًا إلى أن الأمانة قدمت عدة خدمات مجانية لأهالي الأحياء المزالة، من أهمها السكن وتوفير فرص وظيفية.

#من_السعودية | متحدث أمانة جدة محمد البقمي: تمت إزالة 29 حيًا عشوائيًا، والأمانة قدمت هذه الخدمات لأهالي الأحياء المزالة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YW7LIgZAjz — قناة السعودية (@saudiatv) September 2, 2022

وتابع متحدث أمانة جدة لقناة السعودية، أن مشروع إزالة الأحياء العشوائية يسير حسب المخطط الزمني، الذي يستهدف إزالة 32 حيًا، وجرى حتى الآن إزالة 29 حيًا، ومتبقٍ 3 أحياء فقط.

خدمات لسكان الأحياء المزالة:

ولفت البقمي إلى أن لجنة الأحياء العشوائية تقدم العديد من الخدمات لسكان الأحياء المزالة، وحتى الآن تم تقديم أكثر من 95 ألف خدمة، ومن أبرزها: خدمات نقل الأثاث، وتقديم سلال غذائية والدواء وحليب الأطفال.

وأشار إلى أن من أهم هذه الخدمات توفير السكن، (سكن دائم وآخر مؤقت لحين استلام التعويض المالي أو السكن الدائم)، مؤكدًا أنه يتم توزيع السكن حسب الفئة.

فرص وظيفية:

وأكد توفير فرص وظيفية، من خلال دراسة الحالة، حيث إنه تم تأمين حتى الآن أكثر من 200 وظيفة، أما عدد المستفيدين من الخدمات من أهالي الأحياء المزالة، كان كالتالي: 17900 أسرة استفادت من السكن المؤقت، و207 أسر استفادت من السكن الدائم حتى الآن وحسب الخطة يوجد أكثر من 4 آلاف سكن دائم للأسر الضمانية.