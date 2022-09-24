تقني الرس يحتفل وسط حضور كبير

زيارة المحافظ:

فعاليات وأنشطة:

احتفل جناح المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة الرس بختام مشاركته التي أقيمت في الفترة الممتدة ما بين 20 سبتمبر 2022 إلى 23 سبتمبر 2022، ممثلًا بكلية التقنية للبنين، كلية التقنية للبنات، كلية السياحة، والمعهد الصناعي الثانوي، المشاركين في احتفالات اليوم الوطني السعودي 92 في مركز الأمير سلطان الحضاري بالرس.‏وشهد الجناح زيارة محافظ محافظة الرس حسين بن عبدالله العساف، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، ومدير ادارة منطقة القصيم للتدريب التقني والمهني المهندس أحمد بن علي الحمودي.‏ونجح جناح التدريب التقني والمهني على مدار الأربعة أيام في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة الهادفة لمشاركة افراد المجتمع فرحتهم احتفالا بهذه المناسبة، وكذلك من خلال تقديم استشارات مجانية في العديد من المجالات التي تعكس الأنشطة التقنية والمهنية الهادفة إلى نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين أفراد المجتمع ومتطلبات سوق العمل. ‏كما قدم الجناح عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة بشكل يومي وبعدة مجالات مختلفة في تخصصات مختلفة وحيوية كالحاسب الآلي، والموارد البشرية وغيرها.‏وقد كان للجناح أيضًا دور فعّال ورئيسي في المساهمة في إنجاح احتفالات اليوم الوطني، وذلك من خلال المشاركة في التنظيم والإدارة والإشراف. ‏وبلغ عدد المشاركين في إدارة الجناح أكثر من 20 مشرفًا ومشرفة، وأكثر من 70 متدربًا ومتدربةً شاركوا بفعالية كبيرة في نجاح جناح منشآت التدريب التقني والمهني بالرس المشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي 92. ‏يذكر أن هذه المشاركة بهدف التوعية بقيمة العمل التقني والمهني وتشجيع أبناء وبنات الوطن للانخراط في التدريب المتقن لسد حاجة سوق العمل، وأن إيجاد ورش حية تقدم للزوار جاء بدافع تعريف أفراد المجتمع بمدى جودة ما تقدمه مخرجات التدريب التقني من خلال تلقيها التدريب في جهة تسعى إلى تطوير وتجديد برامجها التطويرية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.