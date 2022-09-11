أكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، أن المملكة العربية السعودية تجري عمليات فصل التوائم السيامية بالمجان، على الرغم من أنها شديدة التعقيد وتحتاج إلى كادر طبي على مستوى عالٍ وتقنية طبية متطورة.

فيديو | الكاتب الصحافي عبدالرحمن المرشد: مليوني ريال متوسط تكلفة قيمة عملية فصل التوائم السيامية .. والسعودية تقدمها مجانا #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/rS4Tsb7wqk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022

عمليات فصل التوأم السيامي مجانية:

وأضاف المرشد خلال استضافته في برنامج “عين الخامسة” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن متوسط تكلفة العملية الواحدة تتجاوز مليوني ريال تقريبًا، لكن المملكة تقدمها بالمجان لكل المواطنين.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق برنامج فصل التوائم السيامية في عام 1990 بالمملكة، وتتميز الدولة بالخبرة والأداء المميز في هذه العمليات.

وصول التوأم السيامي العراقي للمملكة:

ووصل اليوم الأحد، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” برفقة والديهما، قادمين من العراق، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

وتم نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.