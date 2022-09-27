تكليف العاملة بالطبخ وتربية الأطفال مخالف للعقد

إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية واس تحصد 3 جوائز تميز
وأوضح العبد المحسن، خلال حديثه عبر قناة السعودية، أنه إذا كان العقد يحمل تأشيرة عاملة منزلية فمن المفترض أن تقوم بالأعمال المنزلية فقط ويكون استقدامها لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن هناك تأشيرات يكتب بها طباخة أو مربية. وأضاف:”المشكلة لدينا أننا نريد ثلاثة في واحد وبنفس الراتب ولكن يعد هذا مخالفًا للعقد، وبعض العاملات يتقبلن وبعضهن يتذمرن”.
#الشارع_السعودي | هل تكليف العاملة بالطبخ والإهتمام بالأطفال مخالف للعقد؟ صاحب مكتب استقدام هاشم العبدالمحسن يجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lgEgJ5YM0J— قناة السعودية (@saudiatv) September 26, 2022