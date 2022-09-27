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تقوم بالأعمال المنزلية فقط

تكليف العاملة بالطبخ وتربية الأطفال مخالف للعقد

2022-09-27 الساعة 12:15
تكليف العاملة بالطبخ وتربية الأطفال مخالف للعقد
المواطن-الرياض

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أكد هاشم العبدالمحسن صاحب مكتب استقدام، أن تكليف العاملة بأكثر من مهمة يعد مخالفًا للعقد. وأوضح العبد المحسن، خلال حديثه عبر قناة السعودية، أنه إذا كان العقد يحمل تأشيرة عاملة منزلية فمن المفترض أن تقوم بالأعمال المنزلية فقط ويكون استقدامها لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن هناك تأشيرات يكتب بها طباخة أو مربية. وأضاف:”المشكلة لدينا أننا نريد ثلاثة في واحد وبنفس الراتب ولكن يعد هذا مخالفًا للعقد، وبعض العاملات يتقبلن وبعضهن يتذمرن”.  
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