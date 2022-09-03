شكا مواطنون من مشروع تلال الغروب في جدة، مؤكدين في تغريدات عبر تويتر أن كتيب المشروع لا يمت بصلة للمشروع على أرض الواقع، وسط اختلافات عديدة بين ما كان يُروج له وبين الحقيقة.

اشترينا الوهم!

وقال علي عبدالله في شكوى إلى برنامج سكني: مشروع تلال الغروب جدة اشترينا الوهم، كتيب المشروع غير والحقيقة تصدم وهذا تضليل وغير مقبول وزارة الاسكان تتحمل كل هذا لو كان في رقابة لما اختلف التصميم !هذا غير التأخير في التسليم ٤ سنوات لم يسكن أحد.

الواقع مختلف:

ووافقه أحمد وقال: صحيح وقعنا على الشيء اللي شفناه بالكتيب الخاص بتلال الغروب لكن يوم شفنا الواقع اكتشفنا انه تم خداعنا بالكتيب والصور التي لم نراها على ارض الواقع للأسف وكذلك لم يتم تركيب بعض المواصفات الموجودة بالعقد ووزارة الإسكان لا أسمع لا أرى لا أتكلم عاجبها ظلم المطور للمواطنين.

تضليل غير مقبول:

وعلقت شجن بالقول: وقعنا على عقد بناء على الوصف في الكتيب ومقطع فيديو باليوتيوب وفي الموقع نفسه بالنماذج الهندسية للشكل التصميمي للمشروع، ولكن الصدمة الكبرى حينما وجدنا اختلافًا كبيرًا، وهذا التظليل غير مقبول أبدًا من قبل المطور وهذا ظلم وخداع على المستفيدين أين أنتم يا وزارة الإسكان لقد تم خداعنا.

سكني يرد:

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني على موقع تويتر بالقول: أمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لإفادتنا بما يواجهك وتزويدنا برقم الهوية و بعض البيانات حفاظًا على خصوصية المعلومات.

تفاصيل المشروع:

وبحسب البيان الرسمي الصادر من الإسكان في 2018 بشأن المشروع، رصدت “المواطن” أن تلال الغروب في جدة تتنوع فيه الخيارات التي يقدمها من خلال توفير أربعة نماذج للوحدات السكنية تصل مساحاتها إلى 256 مترًا مربعًا من نموذج “شقة ديبلوكس” مكونة من طابقين وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 260 ألف ريال.

ويوفر مشروع “أعالي جدة” خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين من خلال توفير مساحات متنوعة تراعي تلبية احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين، كما يقدم المشروع ضمانات على جميع مواد البناء والهيكل الإنشائي وجميع المواد المستخدمة تصل إلى 20 عامًا.