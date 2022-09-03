أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان، لأتربة مثارة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وانعدام الرؤية الأفقية.

كما أشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الدرب، والفطيحة، وبيش.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

كما تتأثر من: أبو عريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح، وجريان السيول، وتساقط البرد، وانعدام الرؤية الأفقية.

وتستمر الحالة المذكورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

تساقط البرد وجريان السيول في عسير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.