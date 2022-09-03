حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير فوزًا صعبًا على نادي فولهام بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان الدنماركي بيير إيميل هويبرج نجح في تسجيل الهدف الأول للسبيرز بالدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بهدف دون رد.

توتنهام يحافظ على الفوز:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الإنجليزي هاري كين في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة والسبعين.

ثم قلص الصربي ألكسندر ميتروفيتش الفارق لـ فولهام بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ84.

وانتهت المباراة بفوز السبيرز بنتيجة هدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فولهام عند 8 نقاط بالمركز العاشر في الدوري الإنجليزي.