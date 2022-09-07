توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على المملكة، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

أجواء حارة نهارًا

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع اليوم أجواء حارة نهارا ومعتدلة فجرا والحرارة حول معدلاتها السنوية مثل هذه الأيام”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تهطل أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشرقية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.