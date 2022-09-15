توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تكون الحرارة لطيفة قليلًا عن الأيام الماضية، داعيًا الأسر إلى خفض مؤشرات التكييف ليلًا.

انخفاض طفيف في الحرارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “حسب المراصد متوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في الحرارة على معظم أنحاء المملكة والخليج”، مضيفًا أن هذا الانخفاض يتراوح من “2” لـ”4″درجات مئوية اليوم الخميس على الشمالية والكويت، والجمعة على الغربية ثم الوسطى فالشرقية ثم باقي المناطق والخليج مع رياح مغبرة”.

أجواء لطيفة

وأضاف أنه من المتوقع أن تتلطف الحرارة قليلاً عن الأيام الماضية، مناشدًا الأسر تخفيض مؤشر التكييف خاصة ليلاً على معظم مدن المملكة والخليج خوفًا من أمراض الرشح والأنفلونزا، وينطبق هذا على المساجد، لافتًا إلى أن المملكة حاليًا في موسم الصفري.

من المتوقع أيضًا اليوم الخميس، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وعُمان واليمن.