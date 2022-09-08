كشفت تقارير صحفية عن أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، سيربح ما يقرب من 13 مليون يورو من إدارة النادي الإنجليزي، بعد فسخ عقده وإقالته أمس الأربعاء.

وجاءت إقالة المدرب الألماني على خلفية الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أول أمس الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن إدارة تشيلسي ستدفع 13 مليون يورو للمدرب الألماني مقابل مليوني يورو للطاقم المساعد ليُصبح مجموع الشرط الجزائي 15 مليون يورو.

مكالمة هاتفية تُقيل توماس توخيل:

وكانت صحيفة Mirror البريطانية ذكرت في السياق ذاته، أن الأمريكي تود بويلي مالك تشيلسي أخبر توخيل بالإقالة عبر مكالمة هاتفية، وسط صدمة من المدرب الألماني الذي حاول إقناعه بنيل فرصة أخرى ولكن دون جدوى.

وبعد المكالمة، أصدر تشيلسي بيانًا، أكد خلاله إقالة توخيل من منصبه، وقال: “مع وصول الملاك الجدد إلى النادي منذ 100 يوم، ومع استمرارهم في العمل الجاد للمضي قدمًا بالنادي، يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء التغيير”.

وأضاف البيان: “سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية قيادة الفريق للتحضير لمبارياتنا المقبلة، وسيتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب جديد، لن يكون هناك أي تعليق آخر حتى يتم تعيين مدرب جديد”.

وقاد توخيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لحصد دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقب كأس العالم للأندية.