أعلنت تويتر Twitter عن وصول ميزة التذكير بإضافة وصف للصورة لجميع المستخدمين حول العالم هذا الأسبوع.

وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن تلك الميزة تأتي بهدف مساعدة ضعاف البصر والمكفوفين لإمكانية قراءتها ببرامج قراءة الشاشة ومن يحتاج معلومات أكثر.

وفي وقت سابق أطلقت شركة تويتر، ميزة جديدة تُعرف بـ”دائرة تويتر”، حيث تتيح للمغردين حول العالم مشاركة تغريداتهم مع مجموعات محددة من المتابعين.

حفظ الخصوصية:

ويتمتع رواد المنصة من خلال الميزة بالقدرة على اختيار قائمة المتابعين الذين يمكنهم رؤية تغريداتهم والتفاعل معها بسهولة عند نشرها. وبذلك بات بإمكان المغردين الاستمتاع بإجراء محادثات ذات طابع شخصي، وتعزيز العلاقة التي تربطهم بمجموعات محددة من متابعيهم.

واختُبرت النسخة التجريبية من هذه الميزة على مجموعة محددة من رواد المنصة في شهر إبريل الماضي، الأمر الذي أتاح ابتكار أدوات جديدة تتوافق مع التفضيلات الشخصية للمغردين.