أطلقت شركة “تويتر”، ميزة جديدة تُعرف بـ”دائرة تويتر”، حيث تتيح للمغردين حول العالم مشاركة تغريداتهم مع مجموعات محددة من المتابعين.

حفظ الخصوصية

ويتمتع رواد المنصة من خلال الميزة بالقدرة على اختيار قائمة المتابعين الذين يمكنهم رؤية تغريداتهم والتفاعل معها بسهولة عند نشرها. وبذلك بات بإمكان المغردين الاستمتاع بإجراء محادثات ذات طابع شخصي، وتعزيز العلاقة التي تربطهم بمجموعات محددة من متابعيهم.

واختُبرت النسخة التجريبية من هذه الميزة على مجموعة محددة من رواد المنصة في شهر أبريل الماضي، الأمر الذي أتاح ابتكار أدوات جديدة تتوافق مع التفضيلات الشخصية للمغردين.

ميزة متاحة

ومنذ الأربعاء، باتت هذه الميزة متاحة على الأجهزة التي تعمل بنظامي (iOS) و(Android) وعلى الموقع الإلكتروني Twitter.com حول العالم، وذلك ضمن “دائرة تويتر يستطيع المغردون وقبل نشر أي تغريدة، رؤية خيار مشاركتها مع دائرة محددة من المتابعين أو جميعهم”.

ويمكنهم إضافة عدد يصل إلى 150 متابعاً ضمن تلك الدائرة، التي يمكن تغيير خصائصها في أي وقت ومن دون إشعار المتابعين بذلك.

شارة خضراء

وسيتمكن المتابعون ضمن «دائرة تويتر» من رؤية شارة خضراء عند أسفل التغريدات التي يرغبون بنشرها. ولا يمكن إعادة نشر هذه التغريدات أو مشاركتها، علماً بأن المتابعين المدرجين ضمن الدائرة المحددة فقط يمكنهم رؤية التغريدات والتفاعل معها والردّ عليها بخصوصية تامة، حتى لو لم يكن حساب المستخدم حساباً محدود الخصوصية.