بين الحين والآخر تتعرض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لواحدة من أخطر المشكلات، ألا وهي الثغرات الأمنية الذي يعتبر استغلالها طريقة أخرى من طرق الاختراق الشائعة.

وفي أحدث هذه الفصول، أصدر باحثون في مايكروسوفت تحذيرًا بشأن ثغرة أمنية في تطبيق تيك توك الشهير، كان من الممكن أن تسمح للمتسللين بسرقة حسابات الأشخاص.

خلل شديد الخطورة:

وكشفوا في منشور يوم 31 أغسطس عن خطأ في التطبيق على نظام أندرويد، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

غير أنه لحسن الحظ، تم إصلاح الخلل “شديد الخطورة” المسمى CVE-2022-28799، فيما لا يوجد دليل على أن المهاجمين استخدموها لاختراق الحسابات.

ماذا لو استغلوا عيب البرنامج؟

ولو استغل المتسللون عيب البرنامج، كان بإمكانهم الوصول إلى الحسابات بنقرة واحدة.

فقد كان من الممكن إرسال رابط ضار عبر البريد الإلكتروني أو خدمات المراسلة الأخرى عبر الإنترنت. وإذا قام المستلم بالنقر، فسيتم اختراق حسابه على الفور.

ومن هناك، يمكن للمحتالين نشر مقاطع فيديو خاصة وإرسال رسائل وتحميل فيديوهات نيابة عن الضحايا.