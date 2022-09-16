أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن خضوع نجومه الـ3 ” عمر هوساوي والبرازيلي رومارينيو والأنجولي هيلدر كوستا” للفحوصات الطبية بعد إصابتهم في مباراة الخليج بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضربة موجعة لأصفر جدة

وكشف النادي عن أن الثلاثي سيخضع للفحوصات ثم سيتم الكشف عن النتائج بمجرد نهاية الفحوصات للثلاثي.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد، حيث نجح المهاجم المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد حمدالله وسجل الهدف الثاني لـ العميد بعد مراوغة مميزة لأحد لاعبي الخليج في الدقيقة السبعين.

وبعد نهاية مباراة العميد ضد الخليج، أصبح رصيد الاتحاد 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند نقطة في المركز الرابع عشر.