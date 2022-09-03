انتهت مباراة تشيلسي ضد وست هام، عصر اليوم السبت، بفوز تشيلسي بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة تشيلسي ضد وست هام:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تقدم وست هام بالهدف الأول عبر اللاعب ميشيل أنطونيو في الدقيقة الـ64.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن تشيلسي في طريقه لخسارة المباراة، تمكن اللاعب الإنجليزي بينجامين تشيلويل من إحراز هدف التعادل للبلوز بالدقيقة الـ77.

ونجح الألماني كاي هافرتز في إحراز الهدف الثاني لـ تشيلسي بالدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط.

وقبل مباراة تشيلسي ضد وست هام، ذكر نادي تشيلسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “رحل ماركوس ألونسو عن تشيلسي باتفاق متبادل بين الطرفين”.

وتابع تشيلسي في بيانه: “ألونسو أنهى علاقة استمرت 6 سنوات مع النادي، وحصد الكثير من الألقاب، وسجل العديد من الأهداف التي لا تُنسى”.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية: إن برشلونة لم يتمكن من تسجيل ألونسو بسبب عدم تسلم رابطة الدوري الإسباني لبطاقة اللاعب من تشيلسي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية أول أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قرر قيد ألونسو كصفقة انتقال حر حتى يتسنى لـ رابطة الدوري الإسباني قيده حتى وإن كان موعد سوق الانتقالات الصيفية قد تم غلقه.