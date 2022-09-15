فاز الاتحاد ضد الخليج بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق العميد بهدف دون رد.

ملخص مباراة الاتحاد ضد الخليج

وفي الشوط الثاني عاد حمدالله وسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة لأحد لاعبي الخليج في الدقيقة السبعين.

وفي الدقيقة الـ75 سجل العميد الهدف الثالث عبر اللاعب حمدالله ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على اللاعب عبدالرحمن العبود لحظة تسديد حمدالله للكرة.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد ضد الخليج، أصبح رصيد الاتحاد 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند نقطة في المركز الرابع عشر.