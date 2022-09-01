يُقدم المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو مستوى مميزًا مع الهلال ضمن منافسات دوري المحترفين، ليكونا الثنائي الهجومي الأبرز منذ الموسم الماضي.

ماريغا وإيغالو يتألقان

وشارك ماريغا وإيغالو سويًا في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الماضي ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجحا في هز الشباك في المباراة ذاتها 3 مرات أمام ضمك، الأهلي والشباب.

ولعب ماريغا وإيغالو مواجهتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجحا في هز الشباك في كلتيهما، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع “تويتر”.

الهلال يتجاوز الفيحاء بثنائية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيحاء بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الأزرق بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة دوري روشن السعودي مؤقتًا لحين انتهاء منافسات الجولة الثانية، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ14 بدون رصيد.