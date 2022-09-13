يقع جبل سلا بمنطقة جازان في السعودية ويتميز بالطبيعة البكر والتنوع الغزير في الحياة الفطرية، ويقع على ارتفاع 1800 متر فوق مستوى سطح البحر.

أهم مميزات جبل سلا

ويُعرف جبل سلا بجوه اللطيف والأمطار المستمرة على مدار العام والوديان مثل وادي روج، مع العديد من الشلالات، كما تشتهر بزراعتها المحلية الغنية، مثل زراعة السفرجل والقهوة والبابايا والتمر الهندي والذرة.

وتتميز المنازل القديمة في المنطقة بأنماطها الحجرية، وأحد هذه الهياكل البارزة هو الديوان أو المجلس الصخري، وتدور قصته حول أحد سكان الجبل الذي حول صخرة كبيرة إلى مسكن في عام 1941.

وتم ترميم المبنى في عام 1999، وأصبح معلمًا سياحيًا مهمًا في قلب مزارع البن والمدرجات الزراعية.

جبل سلع

ويخلط البعض بينه وبين جبل سلع، أحد جبال المدينة المنورة، لكن هذا يقع غربي المسجد النبوي الشريف، ويبلغ طوله 1000 متر، وتتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب، ويتكون الجبل من صخور بازلتية لونها بني داكن ويميل إلى السواد في بعض المناطق.

ويتميز جبل سلع بمبانٍ حجرية قديمة وأثرية، وبجانبه تقبع عدة مساجد أثرية، وقد سُميت تيمنًا بأصحاب الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه كانت غزوة الخندق والتي حفر فيها الخندق وبجانب المسجد مقبرة قديمة أثرية أيضًا.