قالت منظمة SCCU الأوروبية إن السعودية تُعد مركزًا مهمًا لـ قطاع الألعاب، حيث باتت الوجهة الأسرع نمواً في العالم في هذا المجال، بفضل أكثر من عنصر وأولهم المشاريع الطموحة بجانب الاستثمارات الإستراتيجية، وجيل الشباب القادر على قيادة التغيير في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، نظمي النصر، إن تجارة الألعاب باتت اقتصادًا أساسيًا في السعودية علمًا بأن لها إمكانات هائلة من حيث العائد، ويأتي ذلك مع تنويع المملكة لمصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية 2030.

وتابع: نحن نرى أعمال الألعاب كأحد أهم أفرع الاقتصادات الأساسية الحديثة، ويجب بناء هذا الاقتصاد على قطاعات قوية لها مستقبل.

وجاء ذلك في حواره مع المنظمة الأوروبية على هامش حديثه في منتدى العالم القادم الذي تستضيفه الرياض، متابعًا: قلب صناعة الألعاب سيكون في ذا لاين بمدينة نيوم.

وأضاف: مدينة ذا لاين التي يتم تصميمها بحيث لا تحتوي على سيارات أو شوارع أو انبعاثات كربونية، ستضم في مركزها مركز صناعة الألعاب.

السعودية قادرة على تطوير وتصميم الألعاب

واستطرد قائلًا: السعوديون لديهم كل الموارد، ليس فقط لممارسة الألعاب ولكن لتطوير وتصميم الألعاب أيضًا، وبجانب ذلك لدينا المورد الأهم على الإطلاق وهو الجيل المناسب لتطوير هذه الصناعة.

وأشار النصر إلى أن نيوم بدأت بالفعل برنامجًا لإنشاء شراكات مشتركة مع كبرى الشركات العالمية للارتقاء بقطاع الألعاب، مضيفًا أن شركة نيوم أبرمت شراكة إقليمية مع مجموعة وسائل الإعلام السعودية MBC لتأسيس أول استوديو لتطوير ألعاب AAA.

ما هو تصنيف الـ AAA؟

والـ AAA هو تصنيف داخل صناعة قطاع الألعاب يصنف تلك التي يتم إنتاجها وتوزيعها بواسطة الناشرين متوسطي الحجم أو الكبار الذين عادةً ما يكون لديهم ميزانيات أعلى.

وتابع: السمة الأساسية التي تميز اللاعبين هي قدرتهم على المخاطرة والمغامرة، وسيغير اللاعبون السعوديون قواعد اللعبة، ويقودون العالم إلى عالم مختلف.

صناعة مستقبلية تدعم الاقتصاد السعودي

وقال العضو المنتدب لوسائل الإعلام والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ: الألعاب هي إحدى الصناعات المستقبلية التي ستدعم الاقتصاد السعودي، نحن نتفهم حجم قطاع الألعاب عالميًا وكيف أن المملكة على وجه الخصوص تتفوق من حيث حجم السوق.