لم تشفع كلمات الاعتذار التي قدمتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لدى العديد من المواطنين الذين رفضوا اعتذارها جملة وتفصيلًا مؤكدين أن كلمات الإساءة التي صدرت عنها بحق السعودية لا يمكن نسيانها بمجرد كلمة اعتذار.

#هيا_الشعيبي :

"احنا في #السعودية جيتكم وانا عارفة انكم تحبوني وإذا أنا غلطانة في حق احد اعتذر من قلبي". pic.twitter.com/uFxJrRcJOj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 21, 2022

اعتذار هيا الشعيبي

وكانت الشعيبي قد ظهرت في مقطع فيديو بعد دخولها السعودية برًا قادمة من الكويت :” جيتكم وأنا عارفة إنكم تحبوني وإذا أنا غلطانة في حق أحد أعتذر من قلبي”.

مانبغاها ولا حنا ملزومين فيها ولحد يفرضها علينا ولا نبغى اعتذارها ولا حبها مانبغى منها شي .. #هيا_الشعيبي pic.twitter.com/ilpiG6XNsa — خالد | 💚 (@boh7i) September 22, 2022

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أنه لم يصدر عنها إي إساءة للشعب السعودي وقالت :” حسبي الله على من ظلمني وكان سببًا في ابتعادي عنكم” وزعمت أنه منذ دخولها المنفذ البري قام العديد من المواطنين السعوديين باستيقافها والتقاط الصور معها تعبيرًا عن حبهم لها.

حالة من الجدل

وتباينت ردود فعل السعوديين حول اعتذار الشعيبي ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن الاعتذار هو اعتراف بالخطأ ويجب فتح صفحة جديدة رأى البعض الآخر أن الخطأ بحق الشعب السعودي لا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب مقاطعة الشعيبي ومنعها من دخول البلاد.

كرامة السعوديين

وقال أحد المتابعين :الله لايحييها .. ولحد يفرضها علينا فرض لا هي ولا منى شداد والافاعي الباقين هذي والله النشبه .. ضيف ثقيل ويقطع الاكسجين ” وقالت مغردة أخرى :” بلا سامحوها بلا تبن .. والله ما نسامحها “.

وأضاف متابع آخر:”ما نبغاها ولا حنا ملزومين فيها ولحد يفرضها علينا ولا نبغى اعتذارها ولا حبها مانبغى منها شي”.

وعلى الجانب الآخر قالت إحدى المتابعات :”حيلكم على هيا الشعيبي والا إليسا تسيء عادي تجبونها وتحبونها وتدفعون عليها دم قلبكم اللي حتى لا شكل ولا صوت يستحق هذا كله أقل شي هيا عرفت غلطتها واعتذرت”.