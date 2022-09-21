أثار وكيل اللاعبين، جراح الظفيري غضب جماهير النادي الأهلي، بسبب تصريحاته بشأن رحيل النجم عبدالرحمن غريب عن الراقي.

رحيل غريب

وكان جراح الظفيري قد أعلن مزيدًا من الكواليس حول رحيل عبدالرحمن غريب، حيث أكد أنه أقنع اللاعب بمغادرة النادي الأهلي، رغم رفض الإدارة، بسبب هبوط الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غضب من جراح الظفيري

وتفاعل الوسط الرياضي والجماهير مع تصريحات وكيل عبدالرحمن غريب، ليصبح اسم جراح الظفيري ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث انتقدوا تصرفه وتحريضه اللاعب للرحيل.

وقال مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي: “أتحدى لو كان جراح الظفيري يستطيع تحريض لاعب مرتبط بعقد في الهلال أو النصر مثلاً.. تمرد اللاعب على عقده الساري نتاج تحريض وكيل لاعب وإدارة هشة ضعيفة.. من أضاع الأهلي بكبره يسهل عليه أن يضيع نجمًا”.

وكتب الناقد الرياضي غرم الله الزهراني: “الظفيري يتحدث لم يتقدم أي نادٍ بعرض بخصوص غريب.. طيب كيف انتقل للنصر؟.. وليه أصريت على إقناعه يخرج من الأهلي إذا كان بذريعة أن الأهلي هبط، ولن يلعب في كأس العالم على حد تعبيرك هيثم عسيري والربيعي في تشكيلة الأخضر بينما غريب في تشكيلة النصر”.

وقال الإعلامي ضيف الله الصقر: “رد على سؤال الزميل تركي بأنه يحافظ على نجومية اللاعب ولم يحرض اللاعب واسترسل بكلامه وتابعوا الثانية 19 قال لو الأهلي ما هبط ما حرضت اعتراف صريح أمامكم.. ليتك ما طلعت وتكلمت وكشفت طريقة تعاملك مع لاعبيك، خسرت الأندية بتعاملاتك يا جراح. الوفاء حتى مع النادي الذي تعامل معك”.

وتابع أبو وائل: “اعتراف صريح من جراح الظفيري بتحريض غريب.. أنا من أقنعت عبدالرحمن غريب بالانتقال من الأهلي ولو بقي الأهلي لبقي اللاعب معهم.. هل ما فعله الظفيري يعتبر احترافًا واحترام العقود وماذا أنتم فاعلون؟.. وهل سيستمر الظفيري وكيلًا للاعبين في الأهلي مستقبلًا ننتظر قرارًا شجاعًا”.

وأضاف الصقر: “يعني الظفيري أخذ نسبة مرتين وقع غريب مع الأهلي ثم وقع مع النصر من المستفيد.. أليس هذا المحرض سوف يقوم أي وكيل أعمال بتحريض اللاعبين على الأندية لكي يحصل على نسبة أكبر خاصة عندما يكون اللاعب ضعيف الشخصية”.