جريزمان يخطف الأنظار مع فرنسا

واصل نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان جريزمان تألقه اللافت مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليحقق إنجازًا مميزًا في مسيرته.
فوز فرنسا
ولعب منتخب فرنسا ضد النمسا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أمم أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الديوك بهدفين دون رد عن طريق كيليان مبابي وأوليفييه جيرو عند الدقيقتين 56 و65.
تألق جريزمان
وخطف أنطوان جريزمان الأنظار في مباراة النمسا، وقدم تمريرة حاسمة سجل منها جيرو الهدف الثاني، ليصل إلى الصناعة رقم 25 في مسيرته مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.
وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جريزمان أصبح صاحب المعدل الأكبر لصناعة الأهداف في القرن الـ21، بالتساوي مع الأسطورة المعتزل تيري هنري.
ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم منذ بداية مسيرته في مارس عام 2017، إلا أن نجم أتلتيكو مدريد يظل اللاعب الوحيد الذي يتفوق على كيليان مع الديوك خلال الفترة ذاتها.