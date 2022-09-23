Icon

نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon الملك تشارلز قد يزور مصر في نوفمبر  Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

11h

العاصمي: المملكة أصبحت نموذجًا ناجحًا أبهر العالم
https://www.almowaten.net/?p=4577269

12h

ارتفاع ضحايا غرق زورق المهاجرين لـ36 شخصًا
https://www.almowaten.net/?p=4577249

13h

برشلونة يقرر عودة ميسي
https://www.almowaten.net/?p=4577233

13h

المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته
https://www.almowaten.net/?p=4577211

13h

خسارة بولندا ضد هولندا بهدفين
https://www.almowaten.net/?p=4577193

14h

ثنائية تحسم مباراة فرنسا ضد النمسا
https://www.almowaten.net/?p=4577139

14h

بوتين يشكر ولي العهد لوساطته في تبادل الأسرى

#عاجل

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net/?p=4577157#.YyzMe3kcxqg.twitter

14h

وصول تحديث iOS 16.0.2 لحل مشاكل iPhone 14
https://www.almowaten.net/?p=4577137

14h

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net/?p=4577119#.YyzKJ1TmahE.twitter

14h

الحسين يتوج بجائزة الشخصية الإعلامية العربية
https://www.almowaten.net/?p=4577103

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد صناعته لهدف جيرو

جريزمان يخطف الأنظار مع فرنسا

2022-09-23 الساعة 1:39
جريزمان يخطف الأنظار مع فرنسا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

واصل نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان جريزمان تألقه اللافت مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ليحقق إنجازًا مميزًا في مسيرته.

فوز فرنسا

ولعب منتخب فرنسا ضد النمسا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أمم أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الديوك بهدفين دون رد عن طريق كيليان مبابي وأوليفييه جيرو عند الدقيقتين 56 و65.
فرنسا
نتيجة المباراة – المصدر @FrenchTeam

تألق جريزمان

وخطف أنطوان جريزمان الأنظار في مباراة النمسا، وقدم تمريرة حاسمة سجل منها جيرو الهدف الثاني، ليصل إلى الصناعة رقم 25 في مسيرته مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.
جريزمان
نجم أتلتيكو
وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جريزمان أصبح صاحب المعدل الأكبر لصناعة الأهداف في القرن الـ21، بالتساوي مع الأسطورة المعتزل تيري هنري. ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم منذ بداية مسيرته في مارس عام 2017، إلا أن نجم أتلتيكو مدريد يظل اللاعب الوحيد الذي يتفوق على كيليان مع الديوك خلال الفترة ذاتها.
مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد مهدد بشكوى جديدة بعد إيقاف حمدالله...
الرياضة

الاتحاد مهدد بشكوى جديدة بعد إيقاف حمدالله...

الرياضة
مورينيو: كنت خائفًا من هزيمة روما بمباراتي...
آخر الاخبار

مورينيو: كنت خائفًا من هزيمة روما بمباراتي...

آخر الاخبار
تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال...
جديد الأخبار

تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال...

جديد الأخبار
أمطار على الباحة لأكثر من 12 ساعة 
جديد الأخبار

أمطار على الباحة لأكثر من 12 ساعة 

جديد الأخبار
اقتراح جديد من الفيفا للأندية وللحفاظ على...
أخبار كورونا

اقتراح جديد من الفيفا للأندية وللحفاظ على...

أخبار كورونا
إحباط محاولتي تهريب نصف مليون حبة كبتاجون...
جديد الأخبار

إحباط محاولتي تهريب نصف مليون حبة كبتاجون...

جديد الأخبار
الغذاء والدواء: 4 خطوات للتخلص الآمن من...
جديد الأخبار

الغذاء والدواء: 4 خطوات للتخلص الآمن من...

جديد الأخبار
الإصابة تبعد العابد عن الهلال
الرياضة

الإصابة تبعد العابد عن الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه