في حادثة مروعة؛ لقي مصري مصرعه في أحد مساجد محافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة، بعدما طعنه آخر بالسكين إثر مشاجرة بينهما.

وقد فوجئ المصلون في مسجد بقرية السودان في الدقهلية، بمشاجرة خلال خطبة الجمعة انتهت بطعن أحد الشخصين للآخر، وسط ذهول وذعر المصلين.

ضبط القاتل:

وقد تمكن المصلون من الإمساك بالقاتل؛ إلا أن المجني عليه كان فارق الحياة غارقًا في دمائه.

وقد انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ إذ تبين أن الرجلين كانا على خلاف من فترة، وانتهى بالجريمة الصادمة في المسجد.

وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لإتمام العرض على النيابة العامة.

وقال أحد شهود العيان: إن الجاني تربص بالمجني عليه خلال صلاة الجمعة، وطعنه أثناء المشادة التي حدثت بالمسجد.