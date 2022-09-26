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بعد تغريدته التي أثارت الجدل

جستنيه: حمدالله قلبه مع الاتحاد فقط !

2022-09-26 الساعة 4:48
جستنيه: حمدالله قلبه مع الاتحاد فقط !
المواطن - محمد سمعه

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فسر الناقد الرياضي عدنان جستنيه المنتمي لنادي الاتحاد، تغريدة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله التي أثارت الجدل مؤخرًا قبل مواجهة النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الأحد المقبل.

حمدالله يثير الجدل

وكان اللاعب المغربي أثار الجدل بنشره صورة له في آخر تدريب له مع نادي الاتحاد واضعًا قلبين وبينهما كرة، حيث علق البعض على أنه يقصد بها أنه غير مهتم بالضغوطات التي تحاصره بعد قرار تعليق عقوبته. تغريدة حمدالله وقال جستنيه: ” قلب اللاعب مع الاتحاد فقط وليس مع النصر، صحيح كان قلبه مع النصر ولكنه الآن منتمٍ لـ الاتحاد، كل شخص يرى التغريدة حسب أهوائه، هذا تفسيري لأصحاب النوايا الطيبة وليست السيئة”. جدير بالذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي كان قرر يوم 7 سبتمبر الجاري تعليق عقوبة اللاعب المغربي، حيث شارك أمام الرائد بالجولة الـ3 من دوري روشن. ويرغب حمدالله في أن يكون الورقة الرابحة لنادي الاتحاد أمام النصر في قمة الأحد المقبل، حيث ستكون أول مواجهة له ضد فريقه السابق في مرسول بارك، علمًا بأنه شارك ضد النصر ولكن في جدة بالموسم الماضي، ولم يسبق له مواجهة النصر في الرياض.
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