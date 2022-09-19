تواجدت جماهير الاتحاد بأعداد كبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا:

وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد الأعلى حضورًا جماهيريًّا ضمن منافسات الجولة الرابعة، حيث وصل العدد إلى 25 ألف و49 مشجعًا.

ولعب العميد ضد الخليج على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز النمور بثنائية دون رد سجلها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

العميد يستعد لمواجهة النصر:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.